Son dakika haberleri! Ürdün'de hayat pahalılığı ve başbakanın yetkilerini artıran yasa protesto edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi hayat pahalılığı ve başbakanın yetkilerini artıran "savunma yasasını" protesto etti.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Amman'ın merkezindeki Hüseyin Camisi önünde toplanan kalabalık Nahil Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Fiyat yükseltmeye hayır" "Savunma kanununa hayır", "Burada insan var", "Açlık ve kıtlık siyasetine hayır" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Hükümetin uyguladığı tedbirleri ve ülkedeki yönetim anlayışını kınayan eylemciler, "savunma yasasının" iptalini talep ettikleri sloganlar attı.

Emniyet güçlerinin, bölgede daha fazla eylemcinin toplanmasını önlemek için Hüseyin Camisi ve Nahil Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Ortaklık ve Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Salim el-Fellahat, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürdün halkı birbiri ardına ulusal mesajlar veriyor ancak sesleri duyulmuyor. Aksine ülkedeki sıkıyönetim halkın iradesini ezerek arttı. Ülkede fiyatlar sürekli yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede son dönemde bazı siyasi partiler ve STK'lar, "akaryakıt ve emtia fiyatlarındaki artış ile başbakana geniş yetkiler veren yasanın protesto edilmesi" çağrısında bulunuyor.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımaları çerçevesinde, bir yıldan az bir süre içinde akaryakıta 8 kere zam yapıldı, gıda fiyatlarında da benzeri görülmemiş artışlar kaydedildi.

Geçen yıl Bakanlar Kurulunun Kovid-19 salgınıyla mücadelede güç talebi üzerine Kraliyet kararnamesi ile başbakana geniş yetkiler tanıyan "savunma" adı verilen bir yasa çıkarılmıştı.