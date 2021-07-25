Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'da korona virüs hastalarının kaldığı bir hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da korona virüs hastalarının kaldığı bir hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Firas Al-Hawari, 2 ölümden 1'inin kesintiden önce gerçekleştiğini, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da korona virüs hastalarına tahsis edilen bir hastanede 2 hastanın elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası, ortalığı karıştırdı. Hasta yakınları hastane önüne akın ederken, elektrik kesintisine yönelik soruşturma talimatı verildi. Hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Firas Al-Hawari, 2 hastanın yaşamını yitirdiğini doğrularken, ilk ölümün elektrik kesintisinden yaklaşık 20 dakika önce gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Diğer ölümün ise kesintiden 1 buçuk saat sonra gerçekleştiğini belirten Bakan Hawari, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Olayda hayatını kaybeden bir kadının eşi ise elektrik kesintisinin yaklaşık 24 dakika sürdüğünü ve sağlık ekiplerinin karısını kurtarmaya çalıştığını, ancak sonuç alamadığını belirtti.

Ürdün'ün önceki Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, bir devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonrasında korona virüs hastalarının ölümünün ardından istifa etmişti. - AMMAN

Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı
Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı
Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı
Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 16:34:52. #1.15#

title