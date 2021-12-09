Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı - Haberler
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Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuşması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da...

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuşması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde bir araya geldi. Toplantı sonrası iki Başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı

Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı

Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı

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AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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