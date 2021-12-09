Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuşması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde bir araya geldi. Toplantı sonrası iki Başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.