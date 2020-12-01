Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı

Son dakika gelişmesine göre Ünye ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu.

Ünye ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske kullanımı, mesafe ve hijyen hususlarına dikkat edilmesi yönünde çağrı yapmak üzere cadde ve sokakları gezdi.

Hükümet, Belediye ve Akkuş Niksar caddeleri başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında megafonla anons yapan ekipler, vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları hatırlattı.

Ekipler, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk