Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı
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Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı

01.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:17

Son dakika gelişmesine göre Ünye ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu.

Ünye ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske kullanımı, mesafe ve hijyen hususlarına dikkat edilmesi yönünde çağrı yapmak üzere cadde ve sokakları gezdi.

Hükümet, Belediye ve Akkuş Niksar caddeleri başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında megafonla anons yapan ekipler, vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları hatırlattı.

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Ekipler, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalarını istedi.

Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı
Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı
Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı
Son dakika! Ünye'de zabıta ekiplerinden megafonla Kovid-19 uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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