Son dakika: Ümraniye'de iş yerinden sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika: Ümraniye'de iş yerinden sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasında

Son dakika: Ümraniye'de iş yerinden sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÜMRANİYE'de bir iş yerinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de bir iş yerinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de bulunan iş yerinde 14 Aralık tarihinde iki şüpheli değeri yaklaşık 15 bin lira olan sanayi demirini çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Kısa süre sonra şüpheliler kullandıkları otomobil içinde Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli O.G ve H.T gözaltına alınırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Ümraniye'de iş yerinden sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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