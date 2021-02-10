Son dakika haberi: Ümraniye'de 3 kişinin yaralandığı silahlı beyzbol sopalı kavga kamerada

ÜMRANİYE'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavga silahlı, beyzbol sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, beyzbol sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga da silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Ahmet Kandiş, "Biz başta torpil sesi sandık. Ama burada 3 ve 2 kişilik gruplar vardı. 3 kişi grubun ikisinde sopalar, birinde silah vardı. Burada gündüz vakti silahla 2-3 el ateş etti, bir tanesi de bizim iş yerimizin camına geldi. Ardından kovalama oldu. Bizim gördüğümüz 2 yaralı vardı. Vurulanlar ambulansla hastaneye kaldırdılar. Normaldi yani iyiydi ama bir tanesi baya bir dövülmüştü" dedi.

KAVGA ANLARI KAMERADABeysbol sopasıyla dayak ile silahla ateş açılması anları güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı