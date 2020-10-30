Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı
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Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı

30.10.2020 21:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:14

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşandığını, depremi en az hasarla atlatmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız burada. İçeride sağ kalan vatandaşlarımız var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda burayı en az hasarla atlatmak için arkadaşlarımız çalışıyor. Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız arabalarıyla yollara çıkmasınlar çünkü ambulansların ve yardım ekiplerinin hareketlerini kısıtlıyorlar."

Yaşanan kayıplar için üzüntülü olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "AFAD çalışıyor, elimizde bazı bilgiler var ama değişiyor bilgiler, o yüzden maalesef üzücü durumlar da var, en az hasarla, en kısa şekilde atlatmak için çalışıyoruz." dedi.

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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