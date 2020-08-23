Son dakika gündem: Ulaştırma Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
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Son dakika gündem: Ulaştırma Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören Yağlıdere-Alucra yolu, Ayrım Dereli-Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince...

Son dakika gündem: Ulaştırma Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
23.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören Yağlıdere-Alucra yolu, Ayrım Dereli-Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının hızla başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören Yağlıdere - Alucra yolu, Ayrım Dereli - Şebinkarahisar yolu, Kovanlık - Aydındere yolu, Tirebolu - Doğankent yolu ile Espiye - Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının hızla başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve söz konusu yolların yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Bakanlık tarafından arama - kurtarma çalışmaları yapılan bölgeye iş makinelerinin de yollandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da sağanak nedeniyle oluşan sel sularının bazı bölgelerde heyelana ve dere taşmasına neden olduğunu belirterek, sel nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, Yağlıdere - Alucra yolunun üç ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar, 35'nci kilometrede de heyelan meydana geldiğini kaydederek söz konusu yolun dört ayrı noktadan kapandığını bildirdi. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun açılabilmesi için çalışmaların hemen başlatıldığı vurgulanarak, trafiğin tek şeritten verilebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam edildiği bildirildi. Ayrım Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23'üncü kilometreler arası yoğun olmak üzere muhtelif kesimlerde dere yatağının taşması nedeniyle taş düşmelerinin meydana geldiği ve güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiğe geçit verir hale getirildiği açıklandı. Bakanlık, sel nedeniyle dere kenarında oluşan ve platformu daraltan yırtıklar için dere kenarında istinat duvarları yapılacağını kaydetti.

"TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN VERİLDİ"

Bakanlık tarafından Kovanlık - Aydındere yolunda ise üç ayrı noktada sel nedeniyle yolun trafiğe kapandığı, karayolları ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalar ile yolun bugün saat 12.00 itibariyle trafiğe açıldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşıma engel olan kesimlerde temizlik çalışmalarının, iş makineleri ile devam ettiğini bildirdi. Espiye -Soğukpınar yolunda ise altı noktada dere yatağının taşması sonucunda yolda kopmalar meydana geldiğini açıklayan Bakanlık, trafik güvenliği nedeniyle kapanan söz konusu yolun belirtilen kesimlerinde saat 14.00'dan itibaren trafik akışının tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandığını bildirdi. Dere kenarında oluşan ve platformu daraltan kopmalar için ise ayrıca yenileme çalışması yapılacağı vurgulandı.

"ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILAN BÖLGEYE İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, Tirebolu-Doğankent yolunda yan dere ile ana derenin birleşim noktasında yaşanan taşma nedeniyle yolun sel tahribatına maruz kaldığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla söz konusu yolun gece saat 22.00'de trafiğe kapatıldığı vurgulandı. Derenin taşma yaşanan kesiminde kaybolan asker ve operatörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, bölgeye gerekli makine parkının sevkiyatının yapıldığı belirtildi. Bakanlık, söz konusu yolda trafik akışının mevcut köy yolundan sağlandığını kaydetti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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