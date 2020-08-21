Son dakika gündem: Ulaştırma Bakanlığı'ndan tur teknelerine sıkı denetim Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde hem şantiyelerinde hem de tüm ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenliği ve kontrolü de elden bırakmayarak, denetim çalışmalarını da artırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde hem şantiyelerinde hem de tüm ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenliği ve kontrolü de elden bırakmayarak, denetim çalışmalarını da artırdı. Korona virüs ile mücadele kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıkları tarafından 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı.

Söz konusu denetimlerde, teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışma ile 319 gemi denetlenirken, mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16 gemiye de idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde, tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar yapılırken, tur öncesinde tüm tedbirlerin alınmasıyla ilgili kontrollerin yapılması gerektiği de belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun direktifleri ile denetimlerine kesintisiz bir şekilde devam edeceği ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirlerin taviz vermeden sürdürüleceği belirtiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA