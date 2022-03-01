Son dakika gündem: Ukraynalı Shymko'ya halasından görüntülü mesaj: Pes etmek yok, biz kazanacağız

SAMSUN'da Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, Ukrayna'nın Poltava şehrindeki öğretmen halası Nataliya Samoylik ile telefonda görüntülü görüştü. Samoylik, yeğenine "Pes etmek yok; inanıyoruz, savaşı biz kazanacağız" diyerek seslendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Türkiye'deki yerleşik Ukraynalılar, endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Türkiye'de 20 yıldır yaşayan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko da Ukrayna'nın Poltava şehrindeki öğretmen halası Nataliya Samoylik ile telefonda görüntülü görüşüyor, sık sık ülkesi hakkında bilgi alıyor. Samoylik, telefonda yeğenine, "Pes etmek yok; inanıyoruz, savaşı biz kazanacağız" dedi.

Ailesiyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirten Shymko, "Dün annemi aradım, şehirde sürekli sirenler çalıyor. Çok korkuyorlar, sığınağa gidiyorlar. 3 gündür sığınakta duruyorlar. 'Ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyorlar. Savaş uçakları gökyüzünde dolaşıyormuş. Burada nasıl rahat edebilirim ki? İnanıyoruz ki biz kazanacağız. Ukrayna zaferiyle sonuçlanacak. Türkiye ve herkesten yardım istiyoruz" dedi.