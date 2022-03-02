Son dakika gündem: Ukrayna: Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son bir haftada Ukrayna'ya ait yüzlerce ulaşım altyapı tesisini, konutu, hastane ve anaokulu tahrip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 2 binden fazla Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiği, bu rakama hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin dahil olmadığı belirtildi.

Acil Durumlar Servisi ekiplerinin Rus saldırıları nedeniyle meydana gelen 400'den fazla yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, 10 itfaiyecinin görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettiği ifade edildi.