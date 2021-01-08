Son dakika gündem: Ukrayna, Kovid-19 vaka sayısının artmasını önlemek için "sıkılaştırılmış karantina rejimi"ne geçti

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasının önüne geçmek için 8-24 Ocak'ta "sıkılaştırılmış karantina rejimi"ne geçti.

Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasının önüne geçmek için 8-24 Ocak'ta "sıkılaştırılmış karantina rejimi"ne geçti.

Bakanlar Kurulu'nun 9 Aralık 2020'de aldığı karara göre, ülkede "sıkılaştırılmış karantina rejimi" kapsamında, çocuk yuvaları hariç okullar kapalı olacak, restoranlar ve kafeler sadece paket servis kapsamında çalışacak.

Toplu taşıma normal şartlarda çalışacak ancak kültürel, sportif, sosyal toplu etkinlikler düzenlenmeyecek. Ayrıca alışveriş merkezleri, spor salonları, havuzlar, sinema, tiyatro ve gece kulüpleri kapalı olacak.

Eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, sağlık kurumları ve finans hizmeti sunan işletmeler de açık olacak.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 676 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 169'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz