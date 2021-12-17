UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
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UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Bozkurt (30), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Bozkurt (30), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Latif Bozkurt yönetimindeki 02 HS 763 plakalı hafif ticari araç, Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak 350 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan 2 çocuk babası Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

UÇURUMDAN YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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