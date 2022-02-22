Son dakika gündem: Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı - Haberler
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Son dakika gündem: Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı

AA, Adem Koç - Güncel
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Son dakika gündem: Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı

Son dakika gelişmesine göre Tuzla'da yat fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da yat fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı'nda bulunan ve yat imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Haberler

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