Son dakika gündem: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı özel çocuklara cağ kebap ikram etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçen ay özel çocukların atölyede kese kağıdı ürettiği sırada sürpriz ziyarette bulunmuş ve özel çocuklara cağ kebabı yapma sözü vermişti. Sözünü yerine getiren Dr. Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı çevirerek ikram etti. Ayrıca, etkinlikte Yaşlılar Merkezi'nin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi de yapacaklarının müjdesini verdi.

Yaşlılar Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, 65 yaş üstü 20 kişi ile 22 özel çocuk aileleri ile katıldı. Özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı yedirdi. Özel çocukların Dr. Yazıcı'ya halı saha maçı yapma teklifi keyifli anlar yaşanmasına sahne oldu. Dr. Yazıcı, program sonrasında yaptığı açıklamada Tuzla'ya Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN BİZİM KALBİMİZDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı'ndaki özel çocuklarımız, kese kağıdı üretiyorlardı. Esnaflara verilen kese kağıdını yaparken, çevreye duyarlılıklarını, ailelerine desteklerini ve kendi el becerilerini geliştiriyorlardı. Çevreye duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ziyaretine gittiğimiz zaman cağ kebabı sözü vermiştik. Bugün de cağ kebabı için buluştuk. Ama bugün bir şey daha duyurduk. Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni birlikte gerçekleştireceğiz. Tuzlamıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde de özel bir yeri var. Biraz önce de bir halı saha maçı teklifi aldım. Halı saha maçı yapacağız" dedi.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Programda Başkan Yazıcı'ya eşlik eden Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, özel çocuklarımız ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Her özel günümüzü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarımız ve eğitime başlayan çocuklarımız ile eğitim alanında ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımız verdiği bir söz üzerine buradayız. O sözü sağ olsun Başkanımız yoğun programına rağmen bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızı sevindirdi" diye konuştu.