Son dakika gündem: Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor Son dakika haberi... SİVAS'ın Kangal ilçesinde, doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyonu bilen çevre köylüler, piknik yapıp suya girerek serinliyor.

Sivas merkeze 105, Kangal ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıktaki Turnalı köyü yakınlarında bulunan Balıklıtohma Çayı üzerindeki Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyon, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dev kayaların arasından akan Balıklıtohma Çayı ise soğuk suyu ve berrak görünümü ile dikkat çekiyor. Kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle doğa severleri bekliyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı kanyon, ayrıca şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ise ilk tercihi oluyor. Kanyona zaman zaman Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri yürüyüş düzenliyor. Kanyon dron ile havadan da görüntülendi.

'BİZ BURANIN TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORUZ'Etyemez köyü sakinlerinden Gökay Arslantaş, "Ormanlık ve ağaçlık bir yer. Çok sakin bir doğası var. Her sene burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Buraya gelen de çok oluyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burayı görenler çok beğeniyor. Çok güzel bir suyumuz var. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.'BURAYI KİMSE KEŞFETMEMİŞ'Kanyona piknik yapmaya gelen Hasan Basri Teymur ise "Burayı kimse keşfetmemiş. Keşfedilseydi çok güzel şeyler yapılabilirdi. Ben birçok yer gezdim ama böyle güzel bir yer görmedim. İnsana güzellik veriyor. Burada kapımız herkese açık" diye konuştu. 'YETKİLİLERİN BURAYA EL ATMASI LAZIM'

Kangal ilçesinin Karagücük köyünden kanyona gezmeye gelen Muzaffer Göktaş da, "Çok güzel bir yer ama bir o kadar da bakımsız. Yetkililerin buraya el atması lazım. Burası turizme kazandırılsa buradaki 10 köyü besler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA