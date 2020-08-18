Son dakika gündem: Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor

Son dakika haberi... SİVAS'ın Kangal ilçesinde, doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor.

Son dakika gündem: Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor
18.08.2020 08:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:58

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyonu bilen çevre köylüler, piknik yapıp suya girerek serinliyor.

Sivas merkeze 105, Kangal ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıktaki Turnalı köyü yakınlarında bulunan Balıklıtohma Çayı üzerindeki Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyon, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dev kayaların arasından akan Balıklıtohma Çayı ise soğuk suyu ve berrak görünümü ile dikkat çekiyor. Kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle doğa severleri bekliyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı kanyon, ayrıca şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ise ilk tercihi oluyor. Kanyona zaman zaman Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri yürüyüş düzenliyor. Kanyon dron ile havadan da görüntülendi.

'BİZ BURANIN TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORUZ'Etyemez köyü sakinlerinden Gökay Arslantaş, "Ormanlık ve ağaçlık bir yer. Çok sakin bir doğası var. Her sene burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Buraya gelen de çok oluyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burayı görenler çok beğeniyor. Çok güzel bir suyumuz var. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.'BURAYI KİMSE KEŞFETMEMİŞ'Kanyona piknik yapmaya gelen Hasan Basri Teymur ise "Burayı kimse keşfetmemiş. Keşfedilseydi çok güzel şeyler yapılabilirdi. Ben birçok yer gezdim ama böyle güzel bir yer görmedim. İnsana güzellik veriyor. Burada kapımız herkese açık" diye konuştu.  'YETKİLİLERİN BURAYA EL ATMASI LAZIM'

Kangal ilçesinin Karagücük köyünden kanyona gezmeye gelen Muzaffer Göktaş da, "Çok güzel bir yer ama bir o kadar da bakımsız. Yetkililerin buraya el atması lazım. Burası turizme kazandırılsa buradaki 10 köyü besler" ifadelerini kullandı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Güncel
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven savunması: Olaydan alnının akıyla çıkacak Magazin
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven savunması: Olaydan alnının akıyla çıkacak
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi! Eddie Newton dönüşüne sıcak bakıyor
Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi! Eddie Newton dönüşüne sıcak bakıyor
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Sertap Erener İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Cuma Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:05:14. #1.15#
title