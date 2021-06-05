Son dakika gündem: Türkmen Bakan Maruf'tan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına tepki Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.