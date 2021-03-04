Son dakika gündem: Türkmen Bakan Maruf askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Son dakika haberleri... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.