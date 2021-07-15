Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende 15 Temmuz şehitleri anıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi, dünyanın dört bir yanında anlatılmaya ve darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılmaya devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törende, darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılarak, hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından hain darbe girişimini anlatan bir video gösterildi. Videoda, yurt dışından kontrol edilerek başlatılan darbe girişiminin, Türkiye'nin iradesinin yanı sıra sokaklara dökülen sıradan insanlar tarafından bastırıldığı belirtildi. Türk halkının örgütlü bir şekilde ayağa kalktığı ifade edilen videoda, terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminin engellediği vurgulandı.

Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan yaptığı konuşmada, törene katılan konuklara teşekkür ederek, halk tarafından bastırılan darbe girişiminin Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde şanlı bir olay olduğunu belirtti. Darbecilerin Türkiye'deki mevcut hükümeti devirmeyi amaçladığını kaydeden Mercan, Türk halkının bunu engellediğini hatırlattı. Türk milletinin kazandığını ifade eden Mercan, teröristlerin darbe girişimi açtığı ateşler sonucu 251 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 500'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Anma etkinliğine ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası görevlileri, Kongre yetkilileri, Slovenya, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Lübnan ve Malezya'nın Washington Büyükelçileri ile AB Delegasyonu, Azerbaycan, Rusya, Yunanistan, Kuveyt, Karadağ ve Kosova'nın Washington Büyükelçiliği temsilcileri ve düşünce kuruluşlarından uzmanlar, üniversitelerden akademisyenler katıldı. Anma etkinliği sırasında 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi.

(Ayten Mammadova/İHA)

Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
Türkiye Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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