Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Filistin'deki son gelişmeler ekseninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus arasında bu sabah gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'nin Kudüs konusunda da Vatikan ile ilişkilere önem...

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Filistin'deki son gelişmeler ekseninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus arasında bu sabah gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'nin Kudüs konusunda da Vatikan ile ilişkilere önem verdiğini gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi Göktaş, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Kudüs herkes için barış kenti olmalıdır. Bunun yolu, Filistinlilerin tüm haklarının tanınmasından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasından geçmektedir. İsrail'in işgal politikalarını sürdürmesi, bölgede barışın önündeki en büyük engeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Dini farklılıkların belirli konularda birlikte gayret göstermeye engel teşkil etmediğini vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus, uluslararası camiayı barışın sağlanması için somut adımlar atmaya çağırmaktadır. Dini farklılıklar, barış için tüm insanlığın beraberce çaba harcamasına asla engel değildir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Kudüs'ün üç semavi din için de kutsal bir nitelik taşıdığını hatırlatarak, "İki liderin de işaret ettikleri üzere Kudüs hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için kutsal bir kenttir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere Türkiye, şiddetin her türüne karşıdır. Kudüs herkes için barış kenti olmalıdır." yorumunu yaptı.

Lütfullah Göktaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının mazur görülemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgal politikalarını sürdürmesi, bölgede barışın önündeki en büyük engeldir. Aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik saldırılar; Mescid-i Aksa'ya yönelik şiddet ve ihlaller, Kıyamet Kilisesi de dahil olmak üzere kutsal mabetlere yönelik zaman zaman yapılan kısıtlamalar ve provokasyonlar hiçbir surette mazur görülemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un bölgede barış ikliminin tesisinden yana olduklarına dikkati çeken Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası camia son hadiselere seyirci kalmamalıdır. Türkiye, barışın sağlanmasına yönelik her çabayı, her girişimi takdirle karşılamaktadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus'un Kudüs'teki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundukları telefon görüşmesi de bunun somut bir ifadesidir. Türkiye ve Vatikan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığındaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus, uluslararası camiayı barışın sağlanması için somut adımlar atmaya çağırmaktadırlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıklıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:52:17. #1.13#

title