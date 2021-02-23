Son dakika gündem: "Türkiye'nin Makinesini Büyüten Şehirler-1 Paneli: Konya" etkinliği

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'nın özellikle orta, yüksek kalitedeki makinelerin üretiminde ciddi bir yapılanmaya girdiğini belirterek, "Fiyatları ve hızlarıyla, dünyaya açılma temposuyla, dünya fuarlarında edindiği yerler itibarıyla Konya, rekabet edilmesi zor...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'nın özellikle orta, yüksek kalitedeki makinelerin üretiminde ciddi bir yapılanmaya girdiğini belirterek, "Fiyatları ve hızlarıyla, dünyaya açılma temposuyla, dünya fuarlarında edindiği yerler itibarıyla Konya, rekabet edilmesi zor bir şehir haline geldi." dedi.

Büyükdede, Konya Sanayi Odası, Türkiye Makina Federasyonu ve Türkiye'nin Makinecileri Grubu tarafından çevrim içi gerçekleştirilen "Türkiye'nin Makinesini Büyüten Şehirler-1: Konya" etkinliğinde, Konya'nın, son yıllarda makine üretimi açısından çok büyük ivme gösteren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın çok hızlı gelişim temposunu Ankara'dan izlediklerini ifade eden Büyükdede, şunları kaydetti:

"İlk 15 ildeki sanayi yatırımlarını izlediğimizde, üretim alanları bakımından Konya, Ankara'nın ardından ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Konya aynı zamanda makine sanayi ve savunma sanayi endüstrisi olarak da bugün büyük bir gelişim hamlesi içerisinde. Konya bugün özellikle orta, yüksek kalitedeki makineler üretiminde ciddi bir yapılanmaya girdi. Fiyatları ve hızlarıyla, dünyaya açılma temposuyla, dünya fuarlarında edindiği yerler itibarıyla Konya, rekabet edilmesi zor bir şehir haline geldi. 'Acaba Konya bunu bu fiyatlara nasıl mal ediyor?' sorusunu Türkiye'de tüm makinecilerin düşünmesi gerektiği bir döneme geçildi. Ben kendi sektörümde bunu izliyorum. Konya'daki makine üreticilerinin ürettikleri makine adedi ve hızı bakımından iyi bir gelişim gösterdiklerini izliyoruz."

Konya sanayisinin otomasyonu çok iyi kullandığına dikkati çeken Büyükdede, bunun da kentte makine sektörünün gelişiminin önünü ciddi anlamda açtığını kaydetti.

Büyükdede, Konya'dan Mersin Limanı'na uzanacak raylı ulaşım sisteminin geliştirilebilmesi halinde kentin, sanayi ve ihracatını daha da hızlı geliştireceğine inandığını sözlerine ekledi.

"Konya tartışmasız bir teknoloji kentidir"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise makine imalat sektörünün Türkiye'de en fazla ihracatçıyı bünyesinde barındıran sektör olduğunu anlattı.

Devletin tüm strateji planlarında makine sektörünün odak sektör olarak görüldüğünü dile getiren Karavelioğlu, Türkiye'nin geçen yıl makine ithalatına 28 milyar dolar, fosil yakıt ithalatına ise 29 milyar dolar ödeme yaptığına dikkati çekti.

Karavelioğlu, Konyalı sanayicilerin makine imalatı azmine dikkati çekerek, "Konya tartışmasız bir teknoloji kentidir, 2,2 milyar dolarlık ihracatının yüzde 60'a yakınını makine, otomotiv ve savunma sanayi mallarından sağlar. Konya salgına rağmen makine ihracatını yüzde 9 artırabilmiştir. Üstelik otomotiv sektörünün gerilemesine rağmen bunu başarmıştır. İş makineleri ihracatındaki payını ise yüzde 46 artırmıştır." diye konuştu.

Panelde söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü de kentte makine ihracatçılarının üretim sürecine 1950'li yıllarda girmeye başladığını ve kentte bu alanda halen 1387 firmanın makine ve aksamları üretiminde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlük yaptığı panelde, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ekonomi danışmanı Can Fuat Gürlesel de sektöre ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın