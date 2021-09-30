Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Başbakan Birinci Yardımcı Vekili" Birader'le görüştü

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulgani Birader ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erginay'ın ziyaretinde Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayalı dostluk ilişkileri ve insani yardım konuları ele alındı.

Görüşmede Taliban'ın diğer "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulselam Hanefi de hazır bulundu.

Erginay, Taliban hükümetinin "Ticaret Bakan Vekili" Nureddin Azizi ve diğer bazı yöneticilerle de bir araya gelmişti.