Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Başbakan Birinci Yardımcı Vekili" Birader'le görüştü
Son dakika haberler: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulgani Birader ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulgani Birader ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erginay'ın ziyaretinde Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayalı dostluk ilişkileri ve insani yardım konuları ele alındı.
Görüşmede Taliban'ın diğer "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulselam Hanefi de hazır bulundu.
Erginay, Taliban hükümetinin "Ticaret Bakan Vekili" Nureddin Azizi ve diğer bazı yöneticilerle de bir araya gelmişti.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.