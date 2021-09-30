Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Başbakan Birinci Yardımcı Vekili' Birader'le görüştü - Haberler
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Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Başbakan Birinci Yardımcı Vekili" Birader'le görüştü

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın

Son dakika haberler: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulgani Birader ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulgani Birader ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erginay'ın ziyaretinde Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayalı dostluk ilişkileri ve insani yardım konuları ele alındı.

Görüşmede Taliban'ın diğer "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulselam Hanefi de hazır bulundu.

Erginay, Taliban hükümetinin "Ticaret Bakan Vekili" Nureddin Azizi ve diğer bazı yöneticilerle de bir araya gelmişti.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Başbakan Birinci Yardımcı Vekili' Birader'le görüştü - Haberler
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