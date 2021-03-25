Son dakika gündem: Türkiye'nin Havana'ya atanan Büyükelçisi Etensel, AA'yı ziyaret etti
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Son dakika gündem: Türkiye'nin Havana'ya atanan Büyükelçisi Etensel, AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Türkiye'nin Havana'ya atanan Büyükelçisi Etensel, AA'yı ziyaret etti

Son dakika haber: Türkiye'nin Havana'ya atanan Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Havana'ya atanan Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Kısa süre önce yeni görevine atanan büyükelçi Etensel'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Büyükelçi Etensel, AA'nın Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ofis açmasının bölgedeki haber takibi açısından çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, böylelikle Güney Amerika ülkelerine odaklanılabileceğine işaret etti.

Kazancı da AA'nın küresel haber operasyonları hakkında ve son dönemde Güney Amerika'da genişleyen haberci ağıyla ilgili Etensel'i bilgilendirdi. Kazancı, Etensel'e yakında başlayacağı yeni görevle ilgili başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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