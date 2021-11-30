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Son dakika gündem: Türkiye'den Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Türkiye'den Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri bir helikopterin yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında kaza yaptığı bildirilmişti.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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