Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.

22.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:46
Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti. | Haberler.com Güncel
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