Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.
22.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:46
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş