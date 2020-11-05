Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

05.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:01
Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

İlgili Haberler

Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Türkan Şoray Burak Özçivit İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:04:22. #1.15#
title