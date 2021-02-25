Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
25.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:04
Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap