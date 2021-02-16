Türkiye'de Ocak ayında meydana gelen 24 bin 89 kazada, 137 kişi hayatını kaybetti

TÜRKİYE'de yeni yılın ilk ayında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; 117 ölümlü, 8 bin 806 yaralamalı, 15 bin 166 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 89 kazanın meydana geldiği Ocak ayında 12 bin 782 kişi yaralanırken, 137 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazalarda bazı yayaların kontrolden çıkan araçlardan şans eseri son anda kurtuldukları görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Adana, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin ile Muğla'da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin, aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 AYDA 24 BİN 89 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın ocak ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 117 ölümlü, 8 bin 806 yaralamalı, 15 bin 166 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 89 kazanın meydana geldiği Ocak ayında 12 bin 782 kişi yaralanırken, 137 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 7 bin 187'sinde otomobil, 2 bin 236'sında motosiklet, 2 bin 444'nde ise kamyonetler yer aldı.

İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, Ocak ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında bin 198 kaza ile yine İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı. Bayburt 5, Ardahan ve Hakkari 8, Tunceli ise 10 kaza ile en az trafik kazası meydana gelen şehirler oldu.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı: "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek".

KAZALARDAN SON ANDA KURTULDULARİnternet sitesinde yayınlanan kazalarda bazı yayaların kontrolden çıkan araçlardan şans eseri son anda kurtuldukları görüldü. Diyarbakır'daki kazada, kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu. Bingöl'deki kazada ise kavşaktan dönen otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayayı adete teğet geçti. İki araç arasında kalmaktan son anda kurtulan yayanın yaşadığı şok kameralara yansıdı.

2020 YILINDA 2 BİN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgınının yanı sıra depremler, sel felaketleri ve orman yangınlarının yaşandığı 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 197 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 1 yılda 163 bin 812'si alkollü araç kullanmak suçu olmak üzere 17 milyon 580 bin 551 trafik cezası uygulanırken, 1 milyon 262 bin 886 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN