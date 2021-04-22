Son dakika gündem: Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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