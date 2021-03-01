Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
01.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:26
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla,Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyonda çevrim içi hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla,Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyonda çevrim içi hitap etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı