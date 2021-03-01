Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

01.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:26

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla,Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyonda çevrim içi hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla,Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyonda çevrim içi hitap etti.

Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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