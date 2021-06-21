Son dakika haberi | "Türk Yıldızları" selamlama uçuşu yaptı
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Son dakika haberi | "Türk Yıldızları" selamlama uçuşu yaptı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Adapazarı Belediyesince Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın selamlama gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti.

Etkinlik kapsamında kente gelen "Türk Yıldızları" tırı da büyük ilgi gördü.

Öte yandan, Adapazarı Belediyesince "Kurtuluş Sergisi" açıldı.

Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı
Son dakika haberi | 'Türk Yıldızları' selamlama uçuşu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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