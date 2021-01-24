Son dakika gündem: Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine (2)

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı