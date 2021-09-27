Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi yayınlandı

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ( Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Afganistan ana gündemiyle bugün toplandı. Toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, insani çabalar, insan hakları, göç ve mülteci akınları ve terörle mücadele alanları da dahil olmak üzere Afganistan'daki gelişmelerin farklı yönleri ve yansımaları konusunda istişare ve eşgüdüm içinde kalmaya karar vermişlerdir" ifadesine yer verildi.

Bu sabah saatlerinde Türk Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde toplandı. Toplantı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlığında, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılımıyla yapıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, insani çabalar, insan hakları, göç ve mülteci akınları ve terörle mücadele alanları da dahil olmak üzere Afganistan'daki gelişmelerin farklı yönleri ve yansımaları konusunda istişare ve eşgüdüm içinde kalmaya karar vermişlerdir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri