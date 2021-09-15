Son dakika gündem: Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... KAVGA YÜKSEK MÜZİK SESİ NEDENİYLE ÇIKMIŞMuğla'da tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden şu ana kadar 4'ünün ifadesinin alındığı bildirildi.
KAVGA YÜKSEK MÜZİK SESİ NEDENİYLE ÇIKMIŞ
Muğla'da tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden şu ana kadar 4'ünün ifadesinin alındığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları öğrenildi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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