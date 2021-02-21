Son dakika gündem: Tunus'ta yeni tip koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı
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Son dakika gündem: Tunus'ta yeni tip koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı

21.02.2021 04:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 04:44
Son dakika gündem: Tunus'ta yeni tip koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı

Bir son dakika haberine göre Tunus'ta yeni tipi koronavirüsün (Kovid-19) yerel bir mutasyonu bulunduğu bildirildi.

Tunus'ta yeni tipi koronavirüsün (Kovid-19) yerel bir mutasyonu bulunduğu bildirildi.

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Ulusal Aşı Komisyonu Başkanı el-Haşimi el-Vezir, Kovid-19'un yeni yerel bir mutasyonu tespit edildiğini, bu konudaki çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Vezir, ilk incelemelere göre, şu ana kadar yeni mutasyonun pandemi semptomları ve hızlı yayılımına ilişkin bir tehlikenin tespit edilmediğini dile getirdi.

Yeni mutasyondan bir kişi öldü

Vezir, Tunus resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkedeki yerel mutasyondan ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Kovid-19'un yerel mutasyonundan 70 yaşında şeker, tansiyon ve kalp hastası bir kişinin vefat ettiğini açıklayan Vezir, bu kişinin yerel mutasyon tespiti yapılan iki kişiden biri olduğunu aktardı. Vezir, diğer yerel mutasyon taşıyıcısı hastanın ise 17 yaşında biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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