Son dakika gündem: Tunus'ta İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, azledilen Başbakan Meşişi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi
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Son dakika gündem: Tunus'ta İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, azledilen Başbakan Meşişi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi

Son dakika gündem: Tunus'ta İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, azledilen Başbakan Meşişi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tunus'taki bağımsız insan hakları kuruluşlarından İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi'nin durumu hakkında bilgisi olanların kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.

Tunus'taki bağımsız insan hakları kuruluşlarından İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi'nin durumu hakkında bilgisi olanların kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.

Kurumdan "Tüm ilgililere" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Meşişi hakkında zorunlu ev hapsi, seyahat yasağı ya da başkalarıyla görüşme yasağı gibi herhangi bir kısıtlama öngören idari ya da yargı kararı olup olmadığına ilişkin bilgi istendi.

Açıklamada, Kurum yetkililerinin Meşişi'yi ve yakınlarını şahsi telefonlarından aradıkları, ancak cevap alamadıkları ifade edildi.

Meşişi'nin durumuna ilişkin bilgi sahibi olanların Kurumla iletişime geçmeleri talep edilen açıklamada, konunun uluslararası hukuk ve ulusal ceza hukuku bağlamında kötü muamele şüphesiyle Kurumun soruşturma dosyaları arasına alındığı belirtildi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan Meşişi'yi azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Başbakan'ın darbedildiği iddiaları

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE), geçen hafta, görevden alınan Başbakan Meşişi'nin 25 Temmuz'daki darbe girişiminden önce istifa etmesi için darbedildiği iddiasını gündeme getirmişti.

Meşişi'ye yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Başbakan'ın Kartaca Sarayı'nda istifaya zorlandığı, bunu kabul etmeyen ve fiziksel şiddete maruz kalan Meşişi'nin yüzündeki darp izlerinden dolayı kameralar ve kamuoyu karşısına çıkmadığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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Son dakika gündem: Tunus'ta İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, azledilen Başbakan Meşişi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi - Haberler
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