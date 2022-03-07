Son dakika gündem: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said geçici yargı konseyinin üyelerini atadı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından geçen ay feshedilen Yüksek Yargı Konseyinin yerine oluşturulan geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin ataması yapıldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre, yeni konseyin üyeleri Said'in huzurunda yemin ederek, görevlerine başladı.

Yemin töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Said, yargının bağımsızlığını sağlamaya çalıştıkları bu tarihi sürece destek verdikleri için yeni üyelere teşekkür etti.

Ülkede büyük tartışmalara neden olan Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinin ardından birçok sivil örgüt söz konusu kararı protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.