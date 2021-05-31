Son dakika gündem: Tunus Başbakanı Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı
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Son dakika gündem: Tunus Başbakanı Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı

Son dakika gündem: Tunus Başbakanı Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tunus Başbakanı Hişam Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tunus Başbakanı Hişam Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Meşişi üç günlük ziyaretinin son gününde Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Libya'daki son durumda gelinen noktanın yanı sıra iki ülke arasında ekonomi ve yatırım başta olmak üzere iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Resmi ziyaret için 28 Mayıs'ta Katar'a gelen Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi tarafından karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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