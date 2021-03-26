Son dakika gündem: Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğu ve kentte yaşayanların genel sağlığının korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri, İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği faaliyetler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler 28 Mart saat 00.01 ile 26 Nisan saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Muslera Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:33:59. #1.15#
title