Son dakika gündem: Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi

27.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:34
Son dakika gündem: Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi

Son dakika haberleri: Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükköy bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 14 sığınak tespit etti.

Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

İlgili Haberler

Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 23:34:36. #1.14#
title