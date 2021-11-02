Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Son dakika haberi: TUNCELİ'de yağıştan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 polis ile 2 uzman çavuş yaralandı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de yağıştan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 polis ile 2 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan kara yolunun 50'nci kilometresi, Kırmızıköprü mevkisinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen araç seyir halindeyken yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2'si polis, 2'si jandarma uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mustafa İ.A. ve Soytürk E., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Resul T. ve sürücü Mehmet A. ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Son dakika gündem: Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem: Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

 Son Dakika | Hız yaptığı motosikletiyle kazada ölen Vedat'ı arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

Son Dakika | Hız yaptığı motosikletiyle kazada ölen Vedat'ı arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title