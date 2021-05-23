Son dakika gündem: Tunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
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Son dakika gündem: Tunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika gündem: Tunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tunceli'de akşam saatlerinde kaybolan kız çocuğu, 2 saatlik bir çalışma sonrasında bulundu.

Tunceli'de akşam saatlerinde kaybolan kız çocuğu, 2 saatlik bir çalışma sonrasında bulundu.

Kent merkezine bağlı Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda 4 yaşındaki Roza Bulut'u bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri, Roza'nın en son görüldüğü alanda arama çalışması başlattı.

Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu minik Roza'yı kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Çocuklarına kavuşan aile, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan Roza'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Tunceli'de kaybolan çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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