Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer