Son dakika gündem: Trump'tan İran'a "Güreşçi Afkari'yi idam etmeyin" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Trump'tan İran'a "Güreşçi Afkari'yi idam etmeyin" çağrısı

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin hayatının bağışlanması çağrısı yaptı.

Son dakika gündem: Trump'tan İran'a
04.09.2020 00:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:28

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin hayatının bağışlanması çağrısı yaptı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Alişan Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Trump'tan İran'a "Güreşçi Afkari'yi idam etmeyin" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 00:29:29. #1.15#
title