Son dakika gündem: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri uluslararası yarışmalarda 21 ödül kazandı
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Son dakika gündem: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri uluslararası yarışmalarda 21 ödül kazandı

Son dakika gündem: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri uluslararası yarışmalarda 21 ödül kazandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, çevrim içi düzenlenen uluslararası yarışmada 21 ödül kazandı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, çevrim içi düzenlenen uluslararası yarışmada 21 ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Caspi Art tarafından düzenlenen yarışma farklı yaş guruplarında dans, müzik, resim ve heykel sanatları kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya çevrim içi video performansıyla katılan öğrenciler 21 ödül almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, bu tür organizasyonların öğrenciler açısından motivasyon aracı olduğunu belirtti.

Uluslararası yarışmaların öğrencilerin gelişmesine katkı sağladığını aktaran Zafer, "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası platformlarda gösterdikleri bu başarılar üniversitemiz ve şehrimiz için çok önemli. Tabi ki en önemlisi onların bu başarı ile kazandıkları motivasyon ve kendilerine olan inancın artması. Kazandıkları başarılar ile üniversitemizi ve şehrimizi gururlandıran öğrencilerimize, ailelerine ve üzerlerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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