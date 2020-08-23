Son dakika gündem: Traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi öldü Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Hacıpaşa Mahallesi'ndeki bir arazide çapa makinesiyle tarla süren Senet Aslan (41) araçtan inip çapa makinesine bakmak istedi.

Bu sırada Aslan, çalışır durumdaki makineye sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı makineden kurtarılan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA