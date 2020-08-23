Son dakika gündem: Traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi öldü
Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
23.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:38
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
Hacıpaşa Mahallesi'ndeki bir arazide çapa makinesiyle tarla süren Senet Aslan (41) araçtan inip çapa makinesine bakmak istedi.
Bu sırada Aslan, çalışır durumdaki makineye sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı makineden kurtarılan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA