Son dakika gündem: Traktörün altında kalan orman işçisi öldü
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Son dakika gündem: Traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Son dakika gündem: Traktörün altında kalan orman işçisi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BARTIN'ın Amasra ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan geçici orman işçisi, sürücü Kaan Eşref Koç (24), yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan geçici orman işçisi, sürücü Kaan Eşref Koç (24), yaşamını yitirdi. 

Olay, öğle saatlerinde Amasra'ya bağlı Kazpınarı köyünde meydana geldi. Amasra Orman İşletme Müdürlüğü'nde geçici orman işçisi olarak çalışan Kaan Eşref Koç'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi orman işçisinin öldüğünü tespit etti. Kaan Eşref Koç'un cenazesi AFAD ekiplerince aracın altından çıkarıldı. Koç'un cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   


Son dakika gündem: Traktörün altında kalan orman işçisi öldü
Son dakika gündem: Traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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