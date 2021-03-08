Son dakika gündem: Trafik polisleri halkın güvenliği için iş başında
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Son dakika gündem: Trafik polisleri halkın güvenliği için iş başında

08.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:38
Son dakika gündem: Trafik polisleri halkın güvenliği için iş başında

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının olmadığı, can kayıplarının yaşanmadığı trafik kurallarına riayet edilen cezasız bir yılın olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının olmadığı, can kayıplarının yaşanmadığı trafik kurallarına riayet edilen cezasız bir yılın olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirmiş oldukları denetimlerde hem sürücülerin evrak kontrollerini gerçekleştiriyor hem de sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan trafik polisleri sürücülere, trafik cezaları sizleri mağdur etmek için değil, yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indire bilmek için yazısının yazıldığı ve 2021 yılı ceza oranlarının da içeriğinde bulunduğu broşürlerden verdi. Polis ekipleri emniyet kemeri kullanan sürücülere de teşekkür ederek kemer takmayan sürücüleri ise takmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri ayrıca kadın sürücülerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. - ADIYAMAN

Son dakika gündem: Trafik polisleri halkın güvenliği için iş başında
Son dakika gündem: Trafik polisleri halkın güvenliği için iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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