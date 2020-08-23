Son dakika gündem: Trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
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Son dakika gündem: Trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

23.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:34

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika gündem: Trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA

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