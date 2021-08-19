Son dakika gündem: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika gündem: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika gündem: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde sokak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, F.G. ve B.R'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan iki düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ç. ve B.R. çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Son dakika gündem: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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